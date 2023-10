Criança chora durante seu aniversário, após tia dizer que o Palmeiras não tem Mundial; vídeo

Um pequeno torcedor do Palmeiras viralizou nas redes sociais com um vídeo de seu aniversário. Bryan, estava comemorando o seu aniversário de seis anos com pais e familiares, com uma festinha temática do Palmeiras, time de coração, porém, durante o “discurso”, a tia do pequeno Bryan brincou com o garoto e disse que o Palmeiras não tinha Mundial. A criança continuou a falar, agradeceu aos familiares, mas não conseguiu segurar o choro.

ASSISTA

“Queria agradecer pelo dia, eu gostei muito do aniversário. Tô muito feliz. Todo mundo que está aqui, eu gostei muito”, disse o garoto, que foi interrompido pela tia, Amanda, que falou: “O Palmeiras não tem mundial”, em seguida os convidados da festinha começaram a cantar a música que os rivais do Palmeiras brincam e ganhou força na festa. Foi então que Bryan começou a chorar e foi consolado pelos pais.