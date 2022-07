Craque da Zâmbia é reprovada "exame de gênero" e fica de fora da Copa Africana da Nações

Após afastar a centroavante Barbra Banda da seleção feminina da Zâmbia por razões médicas, a associação de futebol do país divulgou nesta quarta-feira (6) o motivo para exlcuir a jogadora da Copa Africana de Nações. Segundo o presidente da entidade, Andrew Kamanga, a jogadora foi reprovada em um "exame de gênero", exigido pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

"Todas as jogadoras tinha que passar por um exame de gênero, uma exigência da CAF, e infelizmente ela não atendeu aos critérios estabelecidos pela CAF. Infelizmente, nós acabamos tendo de ir para o torneio sem a nossa principal jogadora", declarou o dirigente.

Segundo a imprensa estrangeira, Banda foi afastada por apresentar altos níveis de testosterona em seu exame de sangue, mas a CAF não confirmou essa informação. Questionado, o diretor de comunicação da CAF, Lux September, disse que não há ainda uma decisão do comitê da organização sobre o assunto.

Barbra Banda, 22 anos, é a grande destaque da seleção africana. A jogadora, que joga no chinês Shanghai Shengli, foi uma das principais atletas dos Jogos de Tóquio, no ano passado, quando se tornou a primeira mulher na história a marcar três gols em dois jogos consecutivos no torneio.