CR7 de volta ao Real Madrid? Cristiano Ronaldo é visto treinando no CT do time espanhol

Cristiano Ronaldo, que atualmente não tem clube, vem mantendo a boa forma no centro de treinamento do Real Madrid, após o retorno da Copa do Mundo sem o título do Mundial para a seleção de Portugal. Apesar de não ter qualquer contrato acertado com seu ex-clube, uma imagem de CR7 no treino circula, nesta quarta-feira (14), e alguns fãs estão esperançosos com um possível retorno do atacante ao clube espanhol.

A autorização para o jogador usar o CT do Real foi dada pelo atual presidente do clube, Florentino Pérez. Mesmo com os treinos liberados, ainda não há indícios do regresso de Cristiano ao clube onde jogou entre 2009 e 2018.

Segundo a imprensa europeia, o português treinou em um campo que fica distante dos jogadores do Real Madrid. Cristiano passou a manhã desta quarta-feira acompanhado apenas do filho mais velho, de 12 anos, Cristiano Junior.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)