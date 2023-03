Costa do Marfim x Comores: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (24/03) pela Copa Africana

As equipes Costa do Marfim x Comores disputam nesta sexta-feira (24/03) a 3° rodada das classificatórias para a Eurocopa. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio 30 de Junho, em Cairo, Egito. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Costa do Marfim x Comores?

A partida Costa do Marfim x Comores não terá transmissão oficial no Brasil

Como Costa do Marfim x Comores chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, Costa do Marfim venceu Zâmbia por 3 a 1 e empatou sem gols com Lesoto.

Já Comores perdeu para Zâmbia por 2 a 1 e para Angola por 3 a 1.

Prováveis Escalações

Costa do Marfim: A Sangare; Aurier, Kossounou, Bailly, Konan; I Sangare, Seri, Kessie; Diallo, Gradel, Haller.

Comores: Ahamada; A Abdallah, M Abdallah, M'Dahoma, B Youssouf, M Youssouf; Bachirou, M'Changama, Bourhane; Selemani,Nabouhane.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Comores

Copa Africana das Nações

Local: Estádio da Paz, em Bouaké, Costa do Marfim

Data/Horário: 24 de março de 2023, 13h