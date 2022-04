Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Coritiba x Santos entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (20/04), para disputar a 3° rodada da Copa do Brasil. A partida acontecerá no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

A partida Coritiba x Santos pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming da Amazon Prime, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Coritiba x Santos chegam para o jogo?

Coritiba venceu por 3 a 0 a sua estreia no Brasileirão 2022, jogada contra o Goiás. Depois, no domingo (17/04), a equipe enfrentou Santos e perdeu por 2 a 1. A equipe foi a finalista do Campeonato Paranaense deste ano.

Santos já tem uma vitória na Copa do Brasil deste ano, jogada contra o Fluminense do Piauí e decidida nos pênaltis após empate por 1 a 1. No Campeonato Brasileiro, a equipe já empatou por 0 a 0 com o Fluminense e venceu o Coritiba por 2 a 1.

A partida de volta será realizada às 19h30 do dia 12 de maio.

Prováveis escalações

Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Clayton. Técnico: Gustavo Morínigo.

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Jhojan Julio; Ângelo, Léo Baptistão (Ricardo Goulart ou Willian Maranhão) e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha técnica - Coritiba x Santos

Copa do Brasil

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h30