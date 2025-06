Coritiba x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/06) pela Série B

Coritiba x Cuiabá disputam hoje, domingo (22/06), a 13° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Coritiba e Cuiabá acumulam 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba marcou 10 gols e sofreu outros 6 desses. Já Cuiabá marcou 15 gols e teve sua defesa vazada 13 vezes.

Coritiba está invicto há 6 rodadas, enquanto os últimos jogos de Cuiabá lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Coritiba x Cuiabá: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Jacy, Maicon e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Léo Ataíde; Denilson, De Lucca e Max; Derik Lacerda, Edu Júnior e Juan Christian.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Cuiabá

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 22 de junho de 2025, 16h