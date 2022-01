Corinthians x Ferroviária: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (25/01)

As equipes Corinthians x Ferroviária entram em campo nesta terça-feira (25/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Ferroviária?

A partida Corinthians x Ferroviária pode ser assistida pelo canal de TV Premiere e pelo aplicativo Paulistão Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Corinthians x Ferroviária chegaram para o jogo?

No Brasileirão 2021, o Continthians acumulou 57 pontos, 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ficou na 5° posição da tabela de classificação e assegurou uma vaga na Copa Libertadores da América deste ano.

No último jogo em que Ferroviária enfrentou o Corinthians, realizado em 13 de abril de 2021 pelo Paulistão, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1.