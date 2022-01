Botafogo SP x Santo André: onde assistir e o horário do jogo do Campeonato Paulista de hoje (25/01)

As equipes Botafogo SP x Santo André entram em campo nesta terça-feira (25/01) para disputar a primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Santo André?

A partida Botafogo SP x Santo André pode ser assistida pelo canal de TV Premiere e pelo aplicativo Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Botafogo SP x Santo André chegaram para o jogo?

O Botafogo foi sorteado para o grupo C, onde está o Palmeiras. No Paulistão de 2021, o time acumulou 12 pontos vindos de 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, ficando assim última posição do grupo A. Na Série C do Brasileirão 2021, a equipe alcançou 22 pontos, distribuídos por 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas.

Já Santo André está no grupo D do Paulistão, com Ponte Preta e Santos. No último Paulistão, acumulou 13 pontos, vindos de 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, terminando na terceira colocação do grupo A. No último Campeonato Brasileiro, alcançou 21 pontos pela série D, distribuídos por 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.