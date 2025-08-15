Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino

Corinthians x Bahia disputam hoje, sexta-feira (15/08), a volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No fim da primeira fase, o Bahia ficou em 7° lugar e acumulou 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos.

Já o Corinthians ficou na vice-liderança e somou um total de 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0.

Corinthians x Bahia: prováveis escalações

Corinthians (F): Nicole; Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Jaqueline, Duda Sampaio, Day Rodríguez, Tamires e Zanotti; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

Bahia (F): Yanne; Vilma, Tchula, Natalie Nalon e Mila Santos; Suelen, Ju Oliveira e Cássia; Kaiuska, Ary (Rhaizza) e Gica. Técnico: Felipe Freitas.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Bahia

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 21h