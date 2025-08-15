Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 15.08.25 20h00 O Corinthians venceu a partida de ida contra o Bahia por 2 a 0 (Letícia Martins/ EC Bahia) Corinthians x Bahia disputam hoje, sexta-feira (15/08), a volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No fim da primeira fase, o Bahia ficou em 7° lugar e acumulou 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. Já o Corinthians ficou na vice-liderança e somou um total de 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 12 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Corinthians x Bahia: prováveis escalações Corinthians (F): Nicole; Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Jaqueline, Duda Sampaio, Day Rodríguez, Tamires e Zanotti; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato. Bahia (F): Yanne; Vilma, Tchula, Natalie Nalon e Mila Santos; Suelen, Ju Oliveira e Cássia; Kaiuska, Ary (Rhaizza) e Gica. Técnico: Felipe Freitas. FICHA TÉCNICA Corinthians x Bahia Campeonato Brasileiro Feminino 2025 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo (SP) Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão Feminino 2025 Corinthians Bahia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00