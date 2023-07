Corinthians x América-MG: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (15/07) pela Copa do Brasil

As equipes Corinthians x América-MG disputam neste sábado (15/07) a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo começará às 16h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x América-MG ao vivo?

A partida Corinthians x América-MG pode ser assistida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV, pelo serviço de streaming Amazon Prime e pelo canal de pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Corinthians x América-MG chegam para o jogo?

O América-MG começa com uma vantagem neste confronto, tendo em vista que venceu a partida de ida por 1x0.

O Corinthians venceu as duas partidas seguintes a derrota para o América-MG. Duas vitórias por 1x0 contra Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro, e Universitario, pela Copa Sul-Americana. A equipe ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com 15 pontos.

Já o América-MG perdeu as duas partidas seguintes a sua vitória contra o Corinthians. Derrota por 3x1 para o Coritiba, no Brasileirão, e por 2x1 para o Colo-colo, na Copa Sul-Americana. A equipe é a lanterna do Brasileirão 2023.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni (Fausto Vera), Maycon, Ruan Oliveira (Renato Augusto) e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

América-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x América-MG

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 15 de julho de 2023, 16h30