Corinthians fora da Copa do Brasil 2024? Entenda a situação do timão

No último domingo (12), o Corinthians foi pego de surpresa pelo Ituano e eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, após o jogo terminar em 1 a 1 e ser definido nos pênaltis. Agora o timão está temporariamente de fora da zona de classificação da Copa do Brasil 2024, após mudanças nos critérios de classificação da CBF.

A Copa do Brasil 2023 é a última com vagas distribuídas pelo ranking nacional de clubes. Alguns times como Bahia e Santos foram incluídos pela importância histórica, não pelo desempenho nos campeonatos até o momento.

Na edição de 2024, 80 das 92 vagas serão distribuídas a partir dos resultados nos campeonatos estaduais. As 12 vagas restantes serão divididas entre campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste, Série B e os classificados para a Libertadores 2024. Caso não chegue a nove o número de clubes classificados para a Libertadores, as vagas que sobrarem serão distribuídas na ordem de classificação do Brasileirão.



Com o fim da participação do Corinthians no Campeonato Paulista, em sétimo lugar na tabela de classificação, só restam três caminhos para o timão se classificar para a Copa do Brasil 2024: o primeiro é se classificar para a Libertadores; o segundo é vencer a Copa Paulista, torneio para times menores onde o timão não joga desde 2019; e a última é torcer para rivais estaduais.

Na última opção, o timão deve se preocupar com pelo menos dois dos rivais conseguindo a vaga por dois meios diferentes, aí a lista corre no estadual. Um exemplo seria Palmeiras e São Paulo conseguindo se classificar para a Libertadores, então o sexto e o sétimo colocado na tabela do Paulistão conseguiriam a vaga para a Copa do Brasil 2024.