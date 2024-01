Corinthians entrega à polícia equipamentos de espionagem encontrados no clube

O Corinthians entregou à polícia, nesta segunda-feira (15), os equipamentos de espionagem identificados durante uma varredura no clube. O incidente foi registrado pelo departamento jurídico alvinegro no 52º DP, localizado no bairro do Tatuapé. A Polícia Civil examinará o material e determinará se abrirá um inquérito.

Na semana anterior, a nova diretoria do Corinthians encontrou dispositivos de gravação de áudio e vídeo no andar da sala da presidência. O presidente Augusto Melo informou que também foram descobertos equipamentos no departamento de base.

Inicialmente, a direção do clube optou por não comunicar a polícia sobre o ocorrido. No entanto, após a conclusão da varredura, Augusto Melo foi aconselhado a registrar uma queixa.

Conforme divulgado pelo Corinthians, quatro aparelhos foram encontrados:

Um sensor de presença, com uma câmera oculta instalada em seu interior, na recepção do quinto andar do prédio administrativo, onde está localizada a presidência do clube;

Outro sensor de presença, ainda na recepção, logo acima da porta que dá acesso à sala do presidente, com equipamento adulterado e resíduos de cola em seu interior, aparentando ter sido utilizado para finalidade semelhante do primeiro dispositivo encontrado;

Um terceiro sensor de presença com características semelhantes ao anterior — vazio e aparentando ter sido usado para finalidade semelhante — na própria sala do presidente, acima de sua poltrona;

Nova câmera oculta dentro de um sensor de presença em uma das salas de reunião do CT da base, à qual estava conectado um gravador de DVR escondido no forro;

A diretoria corintiana reconhece que essa situação pode prejudicar a imagem do clube e impactar negociações com patrocinadores e jogadores. Contudo, considera essencial a investigação policial.

Na semana passada, o ex-presidente Duilio Monteiro Alves já havia registrado um boletim de ocorrência. O ex-dirigente, que ocupou o cargo até o final de 2023, suspeita ter sido alvo da espionagem mencionada pela administração atual.