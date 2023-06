Corinthians é impedido de inscrever novos jogadores pelo não pagamento de dívidas

O Corinthians está enfrentando, atualmente, uma proibição de seis meses para registrar novos jogadores. A punição foi imposta pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido ao não pagamento das taxas de um intermediário nas contratações do argentino Mauro Boselli e do uruguaio Bruno Méndez. No entanto, o "transfer ban" pode ser suspenso assim que o clube efetuar os pagamentos ou chegar a um acordo.

A ação foi movida pelo empresário Eduardo Bou Daye, representado pelo advogado João Henrique Chiminazzo. O acordo entre as partes, negociado em 2021, estabelecia um pagamento total de R$ 7.374.053,20 em 15 parcelas.

O empresário está exigindo o pagamento das duas parcelas não recebidas (a sétima e a última), cada uma no valor de R$ 491.603,54. Esses valores estão sujeitos a multas adicionais, juros e correções.

O Corinthians precisa quitar a dívida ou renegociar o acordo com o empresário em um novo acordo que deve ser aprovado pela CNRD. A janela de transferências nacional abre em 3 de julho.

Essa punição pode atrapalhar os planos do Corinthians de fortalecer seu elenco. O clube já chegou a um acordo com o meio-campista paraguaio Matías Rojas, do Racing Club, da Argentina, e ainda está em busca de um meio-campista defensivo. O colombiano Cuéllar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o alvo atual.

E quanto à dívida com Boselli?

Além da penalidade nacional, o Corinthians corre o risco de receber um banimento de transferências da FIFA devido a uma dívida com Mauro Boselli. No entanto, o clube afirma ter um acordo bem negociado com o jogador para retirar o caso da FIFA. As partes estão próximas de chegar a um acordo extrajudicial com novos prazos.

Em 2021, a FIFA ordenou que o clube pagasse ao jogador US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,7 milhões na taxa de câmbio atual). O Corinthians recorreu a instâncias superiores, mas a condenação foi mantida.

Mauro Boselli disputou 72 jogos e marcou 17 gols durante suas duas temporadas no Corinthians.