Copa Verde: Tuna Luso e Rio Branco se enfrentam após 15 anos em equilíbrio de resultados; veja

A Copa Verde começa no próximo dia 25, com Tuna Luso e Paysandu representando o estado do Pará. Nesta edição, a Águia Guerreira terá um reencontro com um antigo adversário, marcado pelo equilíbrio. Após 15 anos do último confronto, Tuna e Rio Branco entram novamente em campo em busca de uma vaga nas quartas de finais da competição.

No ano de 2007, Estrelão e Águia foram rivais na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta ocasião o time acreano venceu a Tuna por 3 a 2 e depois empatou em 1 a 1 em Belém. Reunindo todos os jogos entre ambos, já são quatro empates e uma vitória para cada lado.

O jogo ainda não tem data definida, podendo ser no dia 28 ou 29 deste mês, em formato de jogo único. Caso os times fiquem no empate no tempo normal, a classificação será decidida nas penalidades máximas. Quem vencer enfrenta São Raimundo-RR ou São Raimundo-AM na próxima fase.

SAIBA MAIS



Ao vencedor da Copa Verde deste ano está garantida a participação na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Ao todo, a competição vai reunir times das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com as seguintes equipes: Paysandu-PA, Real Ariquemes-RO, Tocantinópolis-TO, São Raimundo-RR, São Raimundo-AM, Rio Branco-AC, Tuna Luso-PA, Cuiabá-MT, Costa Rica-MS, Luverdense-MT, Brasiliense-DF, Goiás-GO, Real Noroeste-ES, Vila Nova-GO e Operário-MT.

Os classificados na 1ª, 2ª e 3ª fase serão conhecidos a partir de jogo único, com o mando para os melhores ranqueados. A partir da 4ª fase os jogos serão em ida e volta.

Retrospecto de jogos entre Tuna Luso e Rio Branco:

Série B - 1991

Rio Branco-AC 1 x 1 Tuna Luso

Tuna Luso 1 x 1 Rio Branco-AC

Série C - 2003

Tuna Luso 2 x 0 Rio Branco-AC

Rio Branco-AC 0 x 0 Tuna Luso

Série C - 2007

Rio Branco-AC 3 x 2 Tuna Luso

Tuna Luso 1 x 1 Rio Branco-AC