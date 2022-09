Tuna Luso lança camisa personalizada para o Círio de Nazaré 2022; veja mais

Na esteira das comemorações pelo Círio de Nazaré, a Tuna Luso Brasileira também lançou sua camisa personalizada, em homenagem à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré.

O produto terá pré-venda no clube disponível a partir do dia 31/09 e terá o valor de R$ 160. Ela poderá ser adquirida através do número (91) 98331-5949

SAIBA MAIS



Selo do Círio

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a Diretoria da Festa de Nazaré lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelos sites www.lojinhadocirio.com.br e www.selodocirio.com.br.