Tuna Luso recebe olheiro do Grêmio e atletas são selecionados para testes no time gaúcho; veja

A Tuna Luso Brasileira fechou nesta semana uma importante parceria de fomento às categorias de base do futebol. Nos últimos dias, a Águia Guerreira recebeu a visita do observador técnico do Grêmio, para avaliar os atletas das categorias de base. Três deles foram selecionados e devem passar um período de testes no clube gaúcho.

Hélio Cruz visitou as dependências do clube, com o acompanhamento do técnico Josué Teixeira. Ao final, o volante João Paulo, de 17 anos, e os atacantes Marlyson Menezes, de 18, e Gabriel Jr, de 19, passaram nos testes e seguem para o Rio Grande do Sul, onde devem treinar usando a estrutura do Grêmio.

"Passei uma semana aqui na Tuna Luso para observar os atletas, reforçando a parceria nossa com o clube, em uma região onde pouco exploramos. Eu saio daqui muito feliz, pois consegui captar alguns atletas que despertaram o interesse, justamente pelas características da região, que são força e velocidade", explica Hélio.

Hélio conversando com os atletas da base tunante. (Luís Carlos / Ascom Tuna Luso)

O observador garantiu que virá mais vezes à capital paraense atrás de talentos que possam tornar novamente a Tuna Luso um celeiro de grandes craques para o futebol brasileiro. "Eu saio daqui muito feliz e espero voltar o mais breve possível", encerra.

Vale destacar que a Tuna, ao lado do Paysandu, são as duas equipes paraenses que confirmaram presença na Copa Verde de 2022. O elenco da Gloriosa será formado majoritariamente por jogadores oriundos das categorias de base.

Atletas selecionados:

- Gabriel jr (Atacante/ idade 19 anos)

- João Paulo (Volante / idade 17 anos)

- Marlyson Menezes (atacante 18 anos)