Copa Sul-Americana 2024: confira os grupos após sorteio da Conmebol

O sorteio para definir os grupos da Copa Sul-Americana 2024 foi realizado pela Conmebol na noite desta segunda-feira (18), em Luque, no Paraguai. O Brasil será representado por sete times nesta fase: Athletico, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional.

Conforme o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos. Cada equipe disputará seis jogos nessa etapa. Os primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem em segundo lugar nas chaves enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em uma fase de mata-mata. Os vencedores também seguirão para as oitavas da Sul-Americana. Confira:

Grupo A

Defensa Y Justicia (ARG)

Independiente Medellin (COL)

César Vallejo (PER)

Alianza Petrolera (COL)

Grupo B

Cruzeiro

Union La Calera (CHI)

Universidad Católica (EQU)

Always Ready (BOL)

Grupo C

Internacional

Delfin (EQU)

Belgrano (ARG)

Royal Tomayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico

Danubio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Racing Montevideo (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido (CHI)

Sportivo Luqueño (PAR)

Bragantino

Datas

Os jogos da fase de grupos da Sul-Americana terão início na primeira semana de abril, com partidas agendadas entre os dias 2 e 4. A última rodada está marcada para ocorrer entre 28 e 30 de maio.

As oitavas de final da Sul-Americana serão sorteadas entre os vencedores dos playoffs e os primeiros colocados dos grupos. Esses duelos serão disputados em partidas de ida e volta, programadas para acontecer entre 13 e 22 de agosto.

As quartas de final estão agendadas para ocorrer entre os dias 17 e 26 de setembro, enquanto as semifinais estão previstas para 23 e 30 de outubro. A grande final será realizada no dia 23 de novembro, em jogo único, com o local ainda não divulgado pela Conmebol.