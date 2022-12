Copa do Mundo 2022: Croácia e Marrocos jogam pela classificação e liderança do grupo F; veja mais

O grupo F da Copa do Mundo entra na fase decisiva de classificação, colocando frente a frente duas seleções que brigam pela liderança da chave e uma posição nas oitavas de final da competição. A partir das 12 horas (Brasília), Croácia e Bélgica fazem o terceiro jogo da primeira fase, que deve decidir quem fica e quem deixa o Catar.

No momento, a liderança do grupo está sob a batuta croata, com quatro pontos. O time precisa apenas de um empate para avançar sem risco, enquanto a seleção Belga, que vem logo atrás, com três pontos, joga pela vitória simples, que pode lhe valer até mesmo a liderança do adversário.

Nas últimas cinco vezes em que as duas seleções se enfrentaram, foram três vitórias para a Bélgica, uma para a Croácia e um empate. Para o duelo desta tarde, talvez seja improvável uma mudança croata, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Canadá, com isso, o time deve manter sua principal referência no ataque, composta por Livaja, Kramaric e Ivan Perisic.

Do outro lado, os belgas têm o desfalque de Amadou Onana, suspenso. Além disso, não se sabe se Lukaku finalmente vai começar a partida, deixando em aberto a forma como a Bélgica deve se posicionar ofensivamente.

O fato é que, mesmo na condição de uma das favoritas ao título mundial, a Bélgica chega na última rodada precisando vencer, para não correr o risco de sofrer uma eliminação precoce, caso perca para a Croácia e o Marrocos vença o Canadá na outra partida.

Ficha técnica:

Local: Doha, no Catar

Estádio: Ahmad Bin Ali

Data: quinta-feira, 01 de dezembro

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Técnico: Zlatko Dalić

Bélgica: Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Eden Hazard; Batshuayi (Lukaku).

Técnico: Roberto Martínez