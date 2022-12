Copa do Mundo 2022: Com Danilo na lateral-esquerda, Brasil é escalado para partida contra Croácia

A Seleção Brasileira já está escalada para a partida contra a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo começa a partir do meio-dia (Brasília), no estádio Cidade da Educação. Sob o comando do técnico Tite, os brasileiros vão em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

O técnico Tite havia sinalizado uma dúvida ao longo dos últimos dias. Alex Sandro, que está em recuperação de uma lesão no quadril, treinou normalmente com o grupo, mas na última coletiva antes da partida, Tite já havia adiantado que ele poderia ficar de fora. No lugar, confirmando as previsões, Danilo será o lateral-esquerdo.

SAIBA MAIS



Taticamente, Tite entra em campo com um esquema tático 4-3-3, com Raphinha, Richarlison e Vini Jr no ataque. No meio, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, enquanto Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo fecham a linha defensiva. O gol segue nas mãos de Alisson.