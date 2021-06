Copa do Brasil, Eliminatórias... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (3) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O atual campeão Palmeiras enfrenta o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2021.

Torneio agitado! Confira o chaveamento da 3ª fase da Copa do Brasil de 2021

Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Argentina e Chile entram em campo às 21h (horário de Brasília), em Santiago del Estero, na Argentina.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

13h - Suíça x Liechtenstein Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Andora x Irlanda Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports >> Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!13h - Turquia x Moldávia Amistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports

16h - Ucrânia x Irlanda do Norte Amistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 - Bélgica x GréciaAmistoso Internacional Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports

16h30 - Cruzeiro x Juazeirense Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere

17h - Bolívia x Venezuela Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 2

19h - Avaí x Athletico-PR Copa do Brasil Onde assistir: Premiere

19h - Vitória x Internacional Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere

19h - Uruguai x Paraguai Eliminatórias da Copa do MundoOnde assistir: SporTV 3

21h - Argentina x Chile Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV 2

21h30 - CRB x Palmeiras Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere

23h - Peru x Colômbia Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: SporTV