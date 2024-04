Copa do Brasil: Águia x São Paulo pode não ocorrer no Mangueirão, diz presidente do Azulão

O Águia de Marabá vai enfrentar o São Paulo-SP pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. O primeiro jogo ainda não possui data definida, porém, as datas disponibilizadas previamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), são os dias 1º e 22 de maio. O Azulão quer mandar essa partida contra o Tricolor no Mangueirão, em Belém, porém, existe um impasse que pode tirar o jogo do Colosso do Bengui.

Com a reforma do Mangueirão, o estádio agora é multiuso e, um show marcado para o dia 30 de abril, um dia antes da partida entre Águia x São Paulo, pode inviabilizar o jogo no Colosso do Bengui. A informação foi confirmada pelo presidente do Águia, Sebastião Ferreira, que informou que recebeu propostas para mandar essa partida fora do Estado.

“Sabemos que o jogo está marcado para o 1º de maio, mando de jogo do Águia e o jogo de volta, na capital paulista. Temos várias possibilidades, contatos de empresários querendo levar esse jogo para outros estados, mas tudo muito recente. A prioridade da diretoria é que o jogo seja feito no Estado do Pará, porém, sabemos que teremos um problema, pois já tivemos informação da administração do Mangueirão, que terá um show no dia 30 e estamos com esse impasse, sem saber onde iremos jogar ainda”, falou.

Reunião com o governador

O mandatário do Azulão marabense busca marcar uma reunião com o governador Helder Barbalho, para saber como fica a situação da partida. Ferreirinha ressaltou da importância em ter uma partida com o adversário de Série A e que disputa a Libertadores em Belém e aguarda chegar a uma decisão em conjunto.

“Possivelmente teremos uma audiência com o governador do Estado para estarmos batendo esse martelo, pois temos a consideração com o governo por ser o maior patrocinador do Campeonato Paraense. Estamos agendando essa conversa com o governo para fazer a nossa intenção que é jogar no Estado do Pará, mais precisamente no Mangueirão”, disse.

SEEL

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL), para um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.