Conversa entre técnico e chefe da máfia irlandesa viraliza; filhos de ambos são namorados

Uma videochamada entre o técnico Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e atual treinador do Aston Villa, com o chefe do cartel de drogas da Irlanda viralizou nesta segunda-feira (3). A conversa foi divulgada por veículos ingleses como o 'The Sun' e o 'Mail Online'.

No vídeo, Gerrard beija a tela e Liam Byrne faz um sinal de positivo. De acordo com a imprensa inglesa, a conversa entre os dois envolve um namoro entre os filhos deles, conforme aponta a imprensa inglesa.

O chefe do cartel se oferece para organizar um jantar entre eles e Gerrard diz que o levará para um jogo do Liverpool. Lilly-Ella, filha do ex-jogador de 18 anos, estaria namorando com Lee Byrne, de 23. Os dois foram vistos recentemente curtindo férias em Ibiza.

Byrne é alvo da polícia irlandesa e já fugiu do país após ter alguns milhões de euros em dinheiro apreendido. O irmão dele foi baleado e morto em 2016 em meio à disputas por capital criminoso.