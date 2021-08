Conselho de Ética da CBF recomenda afastamento de Caboclo por 15 meses

A comissão de ética da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) orientou pelo afastamento do ex-presidente da entidade, Rogério Caboclo, por mais 15 meses. O antigo mandatário do futebol brasileiro foi denunciado, no início de junho, por assédios moral e sexual contra uma funcionária. O parecer do órgão foi emitido nesta terça-feira (24).

Apesar da orientação da comissão de ética, o caso ainda precisa ser referendado pela Assembleia Geral da CBF, composta pelos presidentes das 27 federações estaduais. Caso a recomendação seja acolhida, Caboclo será imediatamente afastado.

A punição, no entanto, terá caráter retroativo e irá considerar os três meses de afastamento já cumpridos. Nesse caso, Caboclo poderá retomar o cargo em setembro do próximo ano - ou seja, antes da Copa do Mundo do Catar, que será realizada nos meses de novembro e dezembro.

A reunião da Assembleia Geral da CBF estava marcada para acontecer nesta quarta (25), mas foi suspensa por decisão do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA). O encontro, provavelmente, acontecerá na próxima semana.

A decisão da Comissão de Ética também tem como resultado imediato a manutenção do coronel Antônio Carlos Nunes como presidente. Ele é o mais velho dos oito vices, mas poderá repassar a presidência para algum dos demais.

Ao mesmo tempo, contudo, a suspensão tira de Rogério Caboclo a chance de concorrer a um novo mandato. Isso porque tradicionalmente a eleição para presidente é realizada um ano antes do término do mandato - ou seja, em abril -, quando o cartola afastado ainda estará cumprindo suspensão.