Conmebol divulga vídeo e áudios da expulsão de Gabriel Jesus no Brasil e do gol anulado do Chile

Horas depois da Seleção Brasileira derrotar o Chile por 1 a 0, em jogo válido pelas quartas de finais da Copa América, a Conmebol divulgou os vídeos e os áudios em torno dos lances que envolveram maior precisão da arbitragem no duelo desta sexta-feira. O triunfo aconteceu graças a um gol de Lucas Paquetá.

De acordo com a entidade, a expulsão de Gabriel Jesus, aos três minutos do segundo tempo aconteceu porque "o atacante golpeou com as travas de sua chuteira o peito e o ombro do seu adversário (Mena) com intensidade, colocando em risco sua integridade física, constituindo em um jogo grave". O VAR confirmou a decisão.

Gabriel Jesus saltou e acertou Mena (Foto: Reprodução/SBT

VAR: - O salto, o salto.

ÁRBITRO: Vermelho, vermelho, acerta o rosto.

(...)

VAR: Está perfeito.

AVAR: Expulso o número 9.

VAR: Pato (Patricio Loustau), correta decisão. Tudo confirmado, correta decisão.

Em relação ao gol anulado do Chile. Após três minutos de checagem, surge a definição na cabine do VAR.

- Pode recomeçar. Está correta decisão - disse o operador do VAR, na cabine da Conmebol.

- O que toca para dentro da área está fora de jogo - avisou o outro operador, sobre o fato de Pulgar estar impedido.

O Brasil duela com o Peru nesta segunda-feira pelas semifinais do torneio.