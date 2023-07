Conheça os possíveis adversários de Tuna e Águia no mata-mata da Série D

Após boas campanhas no Grupo A1 da Série D 2023, Tuna Luso e Águia de Marabá garantiram a classificação de maneira antecipada para a segunda fase. Com a última rodada a ser disputada no próximo sábado (22), os paraenses vão lutar por posições melhores no grupo - o que define o adversário no primeiro mata-mata da Quarta Divisão.

Os rivais das águias sairão do Grupo A2, composto quase que inteiramente por Nordestinos. No regulamento da Série D, o primeiro de cada grupo enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, com vantagem de decidir em casa para o melhor colocado.

Águia de Marabá

O Azulão está em terceiro lugar do grupo, com 23 pontos, e pode terminar em segundo lugar, caso vença o Princesa, fora de casa, e a Tuna não triunfe diante do Trem. Como pode ficar em segundo ou terceiro lugar do grupo, o Águia de Marabá vai enfrentar também o segundo ou terceiro da outra chave. Atualmente a briga está entre Maranhão (21 pontos) e Atlético-CE (20 pontos). Se terminar em segundo no grupo, vai jogar a partida da volta em Marabá. Se continuar em terceiro, o jogo da volta é fora do Pará.

Tuna Luso

A Tuna está em segundo lugar do grupo com 25 pontos e pode terminar a primeira fase na liderança, caso vença o Trem - em casa - e o Nacional não vença o Humaitá. Ou até mesmo pode terminar em terceiro lugar do grupo, caso não vença sua partida e o Águia conquiste a vitória. Como ainda está na briga até pela liderança, pode enfrentar - além do segundo ou terceiro do outro grupo - o quarto colocado. Esse quarto lugar está sendo disputado por Parnahyba (16 pontos) e Tocantinópolis (14), que se enfrentam na última rodada. Se ficar na liderança ou manter a posição, a Lusa decide em Belém. Se cair para a terceira colocação, vai jogar a partida da volta fora de casa.

Maranhão-MA

Em um grupo em que o Ferroviário disparou na liderança com 33 pontos, o Maranhão é o atual vice com 21. Com cinco vitórias, seis empates e apenas duas derrotas - sendo uma delas para o Ferroviário - o time se destaca com a segunda melhor defesa do grupo (10 gols sofridos). Na artilharia do Maranhão da competição estão o centroavante Daniel Passira e o meia Fabrício Pereira, ambos com 4 gols

Atlético-CE

Disputando ponto a ponto com o Maranhão, o Atlético tem uma campanha bem parecida. São cinco vitórias, cinco empates e três derrotas, sendo duas para o Ferroviário. O time que foi rebaixado da Série C no ano passado se destaca pelo poderio ofensivo. É o segundo melhor ataque do grupo com 21 gols marcados. Ewerton Potiguar, Pedro e Ari são os artilheiros da equipe com três gols cada. A equipe conta com o volante ex-Paysandu Elanardo. Na última rodada enfrenta diretamente o Maranhão, em casa.

Parnahyba-PI

Ainda sem a vaga garantida, ocupando o quarto lugar com 16 pontos, o Parnahyba está com uma campanha irregular na competição. São quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Detalhe que a equipe tem a pior defesa do grupo, junto com o lanterna e vice-lanterna Fluminense-PI e Cordino-MA, com 22 gols sofridos. O artilheiro do time é o atacante Kakim, com quatro gols marcados na Série D.

Tocantinópolis-TO

O nortista do grupo "nordestino" tenta uma vaga na última rodada. O quinto colocado do grupo com 14 pontos vai ter um confronto direto com o Parnahyba na última rodada. Com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, os tocantinenses vivem uma péssima fase na competição e não vencem a cinco partidas. Com várias caras conhecidas do futebol paraense, como Fazendinha, Hiltinho, Xaves e Jayme, o Tocantinópolis tem como artilheiro na Série D o atacante Everson Bilal, que marcou quatro gols na competição.

Regulamento

Na segunda fase da Série D os jogos são em "mata-mata" com ida e volta. Caso o confronto termine empatado, a vaga vai ser disputada nos pênaltis. Para conquistar o acesso à Série C, os times precisam passar por três fases de "mata-mata".