Tuna Luso leva gol no último minuto e perde para o Nacional-AM, pela Série D

A Tuna perdeu para o Nacional-AM por 2 a 1 neste domingo (16), pela 13ª rodada do Grupo A1 da Série D. Com o resultado a Águia do Souza deixou a liderança da chave, mas já está classificada à segunda fase da Quarta Divisão.

O Nacional-AM abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Iury Tanque. A equipe da casa mostrou-se superior durante a primeira etapa, controlando as ações e pressionando a Tuna. Foi somente aos 34 minutos do segundo tempo que a Gloriosa conseguiu igualar o placar, com um gol de Samuel, aos 34 minutos.

No entanto, a partida foi definida na reta final. Aos 52 minutos do segundo tempo, Daciel marcou o gol da vitória do Nacional-AM, garantindo os três pontos e a liderança do grupo. Com o resultado, o Naça agora soma 27 pontos, enquanto a Tuna fica com 25 pontos, na segunda colocação.

O próximo desafio da equipe será contra o Trem-AP, em casa, no sábado (22), às 15h30. Por outro lado, o Nacional-AM buscará manter o bom momento e conquistar mais uma vitória no próximo confronto, que será contra o Humaitá-AC, fora de casa, no mesmo dia e horário.