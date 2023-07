Massacre! Águia goleia São Raimundo-RR em Marabá e está classificado à próxima fase da Série D

Uma vitória heroica e esmagadora marcou a partida entre Águia de Marabá e São Raimundo-RR, na noite deste sábado, no estádio Zinho Oliveira. O Azulão largou atrás no placar, mas virou a partida e goleou o adversário por 6 a 1. Com o resultado, o time comandado pelo estreante técnico Rafael Jacques chegou aos 23 pontos no grupo 1 e está matematicamente classificado para a segunda fase da Série D.

A partida movimentada começou com um vacilo dos donos da casa, que cederam o primeiro gol ainda aos 19 minutos. Luã cobrou falta na área e Panda cabeceou no canto de Axel Lopes. O arqueiro se esforçou, mas acabou vazando a bola para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aos 34, Wander fez a jogada individual e deixou para Wendell, que tentou avançar na grande área e acabou sofrendo falta de Leandro Cabecinha. O árbitro então assinou a penalidade máxima.

Bruno Limão foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo de André Regly, que pulou do outro lado, enquanto a redonda repousava no fundo do gol do São Raimundo. A partida ficou igual para os times, mas o Águia continuou a pressão em busca de mais gols. Ainda no primeiro tempo veio a virada, quando Alan Maia cobrou falta na grande área e ninguém se prontificou, enquanto a bola passava direto para o gol, ampliando em favor do Azulão, 2 a 1.

Na etapa complementar a pressão foi mantida, contando com o apoio maciço da torcida. Assim, Douglas Lima ganhou dividida e achou Wendell na esquerda. O atleta virou a bola na medida para Wander marcar o terceiro gol do Águia, de cabeça. A partir daí o confronto ganhou ares de goleada. Aos 30 minutos, Allan Rosário fez falta em Luam Parede dentro da grande área e o árbitro marcou outro pênalti, agora convertido pelo próprio Luam, ampliando para 4 a 1.

Era o quarto gol do Águia, que ainda achou tempo para mais dois, fechando assim a maior goleada desferida pelo time marabaense nesta competição. Os dois últimos gols do Azulão vieram de Pablo, aos 42, e Wander Hudson, aos 47, fechando o massacre de Marabá, que levou o time direto para a segunda fase da Série D.

No próximo sábado (22), o Águia se despede da primeira fase contra o Princesa do Solimões, no estádio Gilbertão, enquanto o São Raimundo-RR, que se deixou a zona de classificação, com 15 pontos, faz seu último jogo contra o São Francisco-AC, no estádio Canarinho, também no sábado (22).