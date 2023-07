Com estreia de novo técnico e próximo da classificação, Águia recebe o São Raimundo-RR em casa

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série D, o Águia de Marabá recebe o São Raimundo-RR, neste sábado, a partir das 18 horas, no estádio Zinho Oliveira, estando bem próximo da classificação. Uma vitória simples garante o Azulão na sequência da competição. Um empate ou derrota empurra a definição para a última rodada, onde o time enfrenta o Princesa do Solimões, fora de casa. De quebra, o time terá a estreia do técnico Rafael Jacques, contratado após a saída de Mathaus Sodré.

Na rodada anterior, a equipe foi dirigida pelo preparador de goleiros Wellington Ramos e conseguiu um valioso empate fora de casa, aproximando o time da esperada classificação. Desta vez, a onzena terá um novo comandante e novo fôlego em busca da sexta vitória. Caso consiga, o time não poderá ser alcançado na classificação do grupo 1, que tem a Tuna Luso na liderança, com 25 pontos, seguido do Nacional-AM, com 24.

Em relação ao time, o técnico Rafael Jacques não deve ter muitos problemas, embora tenha chegado em um momento não muito positivo. Desde a conquista inédita do Parazão 2023, o Azulão vem perdendo peças importantes no elenco, entre elas o volante Castro, negociado com a Ponte Preta, além do lateral-esquerdo Evandro, contratado pelo Remo. Já o meia Adauto foi recentemente dispensado e quem também pode pintar no Leão Azul é o atacante Luan Santos.

O restante do time não deve sofrer mudanças significativas. As principais referências do elenco seguem nas mãos do goleiro Axel Lopes e nos pés da dupla de ataque formada por Luam Parede e Alan Maia. Já o São Raimundo, que também está dentro da zona de classificação, vem de boa sequência de jogos, com duas vitórias e um empate. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Francisco Viana venceu o Trem-AP, fora de casa, diminuindo a desvantagem perante o Águia para cinco pontos.

Ficha Técnica

Local: estádio Zinho Oliveira

Data: 15/07/2023

Hora: 18h

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA) e Ederson Brito de Albuquerque (PA)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Rodrigo, Gabriel Agu, Carlos; Betão, Wander, Danilo Cirqueira; Luan, Luam Parede e Alan Maia.

Técnico: Rafael Jacques

São Raimundo-RR: Marcos; Carlinhos; Allan Rosário, Guigui, Leandro; Paulo, Ygor, Belão, Tavinho; Maranhão e Luís Carlos

Técnico: Francisco Viana