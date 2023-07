Sem técnico, Águia de Marabá fica no empate com o Humaitá-AC e encaminha classificação na Série D

No primeiro jogo sem o técnico Mathaus Sodré, que pediu desligamento da equipe na última quinta-feira (6), o Águia de Marabá empatou sem gols com a equipe do Humaitá-AC, na tarde de sábado (8), no Estádio Florestão, na cidade de Rio Branco (AC), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Azulão marabaense somou um ponto muito importante na tabela do Grupo 1 da competição nacional.

O Azulão marabaense até que tentou, criou boas situações de gols, teve o domínio de boa parte da partida, mas não saiu do empate contra o Humaitá. A equipe paraense esbarrou na retranca da equipe acreana e também no goleiro adversário Tião, que fez boas defesas e salvou o Humaitá da derrota.

Com o ponto somado, o Águia de Marabá chegou aos 20 pontos e encaminhou a classificação para a próxima fase. O Azulão continua na terceira posição do seu grupo e está há cinco pontos do quarto colocado, o São Raimundo-RR. O próximo adversário do clube marabaense será o Princesa do Solimões-AM, fora de casa, no sábado (22).