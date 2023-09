Congresso da FPF define sistema de disputa do Parazão Sub-20 de 2023; veja os clubes participantes

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu o sistema de disputa do Parazão Sub-20 desta temporada. O torneio, que começa no dia 10 de outubro, terá a participação de 35 equipes, todas pertencentes às regiões metropolitana e nordeste do Estado. Neste ano, não haverá a participação de clubes de outras partes do Pará.

De acordo com a FPF, as inscrições para o torneio foram abertas no dia 28 de agosto. No entanto, apenas clubes das regiões metropolitana e nordeste manifestaram interesse em participar da competição. O critério de localização geográfica, inclusive, foi utilizado na divisão dos grupos.

Segundo o congresso técnico, realizado na última semana, as 35 equipes foram divididas em cinco chaves, com sete clubes cada. Os times jogarão entre si dentro de cada grupo, no sistema de pontos corridos, apenas em jogos de ida. Os três primeiros de cada chave, assim como o melhor quarto colocado no geral, avançam às oitavas de final.

A partir de então, o torneio será disputado no formato mata-mata, mas em partidas de ida e volta. Caso persistam empates após a soma dos dois jogos, a decisão do classificado se dará por disputa de pênaltis. A previsão é que o campeonato encerre até o dia 15 de dezembro.

O Remo é o atual campeão estadual da categoria. O Leão derrotou o Pinheirense na final de 2022, nos pênaltis, depois de empatar por 3 a 3 no placar agregado.

Veja os grupos do Parazão Sub-20:

Grupo A: Vila Rica, Carajás, Santa Maria, Capitão Poço, Salinas, Trabalhista e Castanhal.

Grupo B: Paysandu, CRT Benevides, Independente, Atlético JM9, Belenense, Comercial e Vila Rica.

Grupo C: Estrela, Pedreira, União Paraense, São Francisco, Juventude, Bragantino e Tapajós.

Grupo D: Independência, Cabanos, Craques do Futuro, Remo, Paraense, Cruzeirão e Maracanã.

Grupo E: Terra Alta, Pinheirense, Tuna Luso, Boca Júnior, Sacramenta, Sport Belém e Ponte Nova