Agenda: Confira datas e horários dos principais jogos do final de semana (6/11 e 7/11)

Os dias 6 e 7 de novembro reservam vários clássicos importantes no Brasil e na Europa. As partidas que prometem ser mais emocionantes são em território nacional, já que as Séries A e B do Brasileiro se encaminham para a reta final.

A elite nacional, nada mais do que um Gre-Nal dramático, já que o Tricolor Gaúcho luta contra a degola enquanto o rival Colorado sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Já a Segundona tem, no domingo, o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, valendo o G4.

Na inglaterra, dois gigantes de Manchester se encaram no Teatro dos Sonhos, em Old Trafford; enquanto o Norte da Itália se agita com o secular "Derby della Madonnina", entre Milan e Internazionale, no Estádio San Siro, em Milão.

Confira a lista completa, com datas e horários, abaixo:

SÁBADO (06/11)

Série A

17h - Corinthians x Fortaleza

19h - Internacional x Grêmio

21h - Fluminense x Sport

Série B

16h15 - Náutico x Coritiba

19h - Confiança x Brusque

19h - Operário-PR x Goiás

Série C

17h - Paysandu x Criciúma

17h - Ituano x Botafogo-PB

Campeonato Inglês

9h30 - Manchester City x Manchester United

Campeonato Espanhol

12h15 - Celta x Barcelona

17h - Real Madrid x Rayo Vallecano

Campeonato Italiano

14h - Juventus x Fiorentina

Campeonato Alemão

11h30 - Bayern de Munique x Freiburg

14h30 - RB Leipizig x Borussia Dortmund

Campeonato Francês

17h - Bordeaux x PSG

DOMINGO (07/11)

Série A

16h - Santos x Palmeiras

16h - Atlético-MG x América-MG

16h - Bragantino x Athletico-PR

18h15 - Bahia x São Paulo

20h30 - Ceará x Cuiabá

Série B

16h - Vasco x Botafogo

18h15 - Sampaio Corrêa x Brasil-RS

18h15 - Vila Nova x Guarani

20h30 - Ponte Preta x CRB

Série C

16h - Novorizontino x Manaus

16h - Tombense x Ypiranga-RS

Campeonato Inglês

11h - Arsenal x Watford

11h - Everton x Tottenham

13h30 - West Ham x Liverpool

Campeonato Espanhol

12h15 - Valência x Atlético de Madrid

17h - Bétis x Sevilla

Campeonato Italiano

16h45 - Milan x Internazionale

Campeonato Português

18h15 - Benfica x Braga