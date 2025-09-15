Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano

Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Genoa vem de uma derrota de 1 a 0 para o Juventus (Tano Pecoraro/ Facebook/ @genoaCFCofficial)

Como x Genoa disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 3° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Como venceu o Lazio pro 2 a 0 e perdeu para o Bologna por 1 a 0.

Já o Genoa empatou sem gols com Lecce e perdeu para o Juventus por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Como x Genoa: prováveis escalações

Como: Butez; Vojvoda, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodríguez; Morata.

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vázquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Vitinha.

FICHA TÉCNICA
Como x Genoa
Campeonato Italiano
Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália
Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Campeonato Italiano

Como

Genoa

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga

Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.09.25 15h00

Série A italiana

Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano

Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.09.25 14h45

AFC Champions League

Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

15.09.25 14h15

AFC Champions League

Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC

Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

15.09.25 12h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda