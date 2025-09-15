Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano

Como x Genoa disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 3° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Como venceu o Lazio pro 2 a 0 e perdeu para o Bologna por 1 a 0.

Já o Genoa empatou sem gols com Lecce e perdeu para o Juventus por 1 a 0.

Como x Genoa: prováveis escalações

Como: Butez; Vojvoda, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodríguez; Morata.

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vázquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Vitinha.

FICHA TÉCNICA

Como x Genoa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 15h45