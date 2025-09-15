Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.09.25 14h45 Genoa vem de uma derrota de 1 a 0 para o Juventus (Tano Pecoraro/ Facebook/ @genoaCFCofficial) Como x Genoa disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 3° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Como x Genoa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Como venceu o Lazio pro 2 a 0 e perdeu para o Bologna por 1 a 0. Já o Genoa empatou sem gols com Lecce e perdeu para o Juventus por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Como x Genoa: prováveis escalações Como: Butez; Vojvoda, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodríguez; Morata. Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vázquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Vitinha. FICHA TÉCNICA Como x Genoa Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Italiano Como Genoa jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 15h00 Série A italiana Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 14h45 AFC Champions League Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 14h15 AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35