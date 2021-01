Com novos jogadores, a maioria de fora, Águia apresenta elenco para o Campeonato Paraense

O Águia, apresentou à imprensa de Marabá vinte e dois jogadores como parte dos 28 que irão compor o elenco para o Parazão de 2021. O evento aconteceu num restaurante da cidade à noite de segunda-feira (25)

O Azulão está com plantel bem diversificado em relação ao ano de 2020. As novidades ficam por conta dos zagueiros Guigui, Fast Clube, Jadson Souza, Botafogo- PB. Gilmar Pitimbu, CSA.

João Ricardo, goleiro, Nacional Atlético Clube, de Rolândia-PR, além de Wendell, Bruno Lima que atuaram pelo Bragantino na Série D. Romarinho, Tapajós. Remanescente da temporada passada Danilo Galvão, Balão Marabá. Ainda na semana serão mais reforços para o complemento da equipe.

João Galvão permanece como técnico do Azulao, Será sua oitava temporada na direção do time. O clube está negociando com o preparador físico Gesiel Pasiani, que vem do Oeste, Itápolis (SP). Também será contratado um auxiliar técnico para trabalhar com Galvão.

No discurso de apresentação, o presidente Sebastião Ferreira [Ferreirinha] disse que o objetivo do Azulão é chegar entre os quatro primeiros colocados do Parazão. “É nossa meta, pois nessa posição, teremos o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e, se formos o terceiro colocado teremos vaga na Copa do Brasil que aumentará à receita do clube. Somos uma família agora em busca dos nossos sonhos”, afirmou.

Veja a relação dos jogadores do Azulão:

Goleiros

João Ricardo - Ex – Nacional – PR, ASA-AL

Gustavo Henrique- Ex - São Francisco – PA e Imperatriz-MA.

Kahakre- Base

Carlos - Base

Laterais

Bruno Limão - Ex- Bragantino

Marcelo - Base.

Thiago Felix – Ex- independente e Clube do Remo.

Zagueiros

Gilmar Pitimbu – Ex- CSP-PB

Jadson Sergipano- Ex- Concórdia- SC

Feijão Base

Volantes

Matheus Rosas – Ex- Salgueiro-PE

Raimundo - Ex- Itupiranga e São Raimundo.

Balão Marabá

William Bruno - Base.

Gabriel- Base.

Meias

Wendel – Ex- Bragantino.

Mateus – Ex- Isabelense

Gustavo - Base.

Atacantes

Dudu - Ex –Atibaia-SP

Danilo Galvão

Romarinho- Ex-Tapajós

Dé – Ex- São Francisco

Diego-Base

O Azulão estreia no Campeonato Paraense no dia 28 de fevereiro jogando no Zinho Oliveira, em Marabá, diante do Tapajós.