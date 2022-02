Com novidades e dobradinha de Paquetá com Coutinho, Tite indica Seleção; veja a provável escalação!

A Seleção Brasileira entrará em campo nesta terça-feira (1) com uma série de novidades. Em atividade realizada na Toca da Raposa II, na véspera do confronto com o Paraguai, o técnico Tite esboçou uma equipe com seis mudanças em relação ao empate em 1 a 1 com o Equador.

A novidade mais significativa veio no meio de campo. Coutinho foi mantido entre os titulares e terá como parceiro de meio de campo Lucas Paquetá. O jogador do Lyon retorna após ter cumprido suspensão automática.

O meio a de campo ainda trará outra mudança: Casemiro cede lugar a Fabinho. Outro jogador do Real Madrid, Vinicius Júnior formará a linha de frente com Matheus Cunha e Raphinha outra vez.

As demais alterações na equipe brasileira aconterão no setor defensivo. O lateral-direito Emerson Royal, expulso contra o Equador, e o zagueiro Militão, que recebeu seu segundo cartão amarelo, cumprirão suspensão automática. Alex Sandro, por sua vez, contraiu Covid-19 e está vetado.

Daniel Alves ocupará a lateral direita e assumirá a braçadeira de capitão. Já Thaiago Silva voltará a formar a zaga com Marquinhos. Na esquerda, Alex Telles "herda" a vaga de Alex Sandro. Na meta, Ederson entrará no lugar de Alisson.

A equipe será: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

A imprensa pôde acompanhar todo o treino, mas não pôde fazer imagem de parte da movimentação da equipe titular, como posicionamento e de finalização . Ao fim, houve muita chuva.

O Brasil tem 36 pontos e, já classificado para a Copa, lidera as Elminatórias. Já o Paraguai está com 13 pontos.