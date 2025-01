Com ingressos esgotados, torcedores do Flamengo tentam comprar bilhetes no setor do Botafogo

As vendas gerais de ingressos para a final da Supercopa Rei, que será realizada no dia 2 de fevereiro, às 16h, em Belém, foram abertas na tarde da última quarta-feira (22) e, em menos de uma hora, a torcida do Flamengo, que ficará no lado B do Mangueirão, esgotou todos os bilhetes disponíveis. Mesmo após o esgotamento, a demanda permanece alta, com muitos torcedores ainda tentando garantir presença no estádio. Alguns Rubro-Negros tem comprado ingressos destinados à torcida botafoguense.

Muitos internautas comentaram em publicações, como a feita pelo perfil de O Liberal no Instagram, afirmando que “não se importam” em assistir ao jogo no setor rival. Eles justificam a decisão com o argumento de que a torcida do Mengão é sempre maioria, independentemente do local.

“O site estava instável. Parece que agora normalizou. Iria comprar duas arquibancadas, mas na hora minha esposa optou por não ir. Aí, quando atualizei, ficaram somente os ingressos destinados ao lado A. Assim, comprei mesmo assim. A torcida do Flamengo é sempre maioria”, relatou um internauta.

Até o momento desta publicação, os ingressos para a torcida do Botafogo continuam disponíveis. Os preços são de R$ 360,00 para a arquibancada e R$ 560,00 para as cadeiras. Todos os ingressos podem ser adquiridos online pelo site da Bilheteria Digital.

Na contagem oficial da empresa que comercializa os ingressos, mais de 20 mil já foram vendidos. A expectativa é de um Mangueirão lotado, em um evento que promete ser histórico. O Banco de Brasília, patrocinador da partida, estima que cerca de 50 mil torcedores estarão presentes na arena.



