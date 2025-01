Ingressos do Flamengo para a final da Supercopa em Belém esgotam em menos de uma hora

A quarta-feira (22) foi de início das vendas de ingressos para a final da Supercopa Rei, entre Botafogo x Flamengo, que será disputada no dia 2 de fevereiro, ás 16h, no mangueirão, em Belém. Os bilhetes da partida, que estão sendo vendidos apenas de forma online, teve o lado do Flamengo todo esgotado em menos de uma hora.

Os ingressos de meia-entrada, no valor de R$180 foram os primeiros a “sumir” do site. Logo depois os bilhetes de arquibancada inteira, no preço de R$380, foram todos comercializados. As cadeiras no valor de R$560 foi a o último setor a ser vendido. A procura por ingressos para o clássico carioca é grande. O torcedor entra em uma fila de espera online para conseguir acessar o site do evento.

Legenda (Reprodução / Bilheteria Digital)

Vale lembrar que, se o torcedor não efetuar a compra dentro de um terminado tempo, os ingressos voltam a ser disponibilizado no site do evento, que é o Bilheteria Digital.

Do lado do Botafogo todos os setores estão disponíveis, inclusive os ingressos de meia-entrada no valor de R$180.

Botafogo x Flamengo duelam pela grande final da Supercopa Rei. A partida reúne o Fogão, que foi o campeão Brasileiro de 2024 e o Mengão, que conquistou o título da Copa do Brasil 2024. Quem vencer será o Supercampeão do Brasil. Caso a partida termine empatada no tempo normal, o campeão será decidido nas disputas de pênaltis.