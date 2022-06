Com gol nos últimos minutos, Castanhal vence Tocantinópolis e garante vaga no G-4 da Série D

O Castanhal bateu o Tocantinópolis na tarde deste sábado (4) e avançou na tabela da Série D do Brasileirão. A partida, a primeira realizada no estádio Modelão, na Cidade Modelo, teve gols de Elias e Gui Campana para o Japiim da Estrada. Betão diminuiu para a equipe do Tocantins.

Com o resultado, o Castanhal saltou para a terceira colocação do Grupo 2 da Série D, com 12 pontos conquistados em oito partidas. A equipe aurinegra volta a campo pela Quarta Divisão no próximo sábado (11), às 15h30, contra o Juventude-MA. A partida será disputada no estádio Marcos Pinheiro Neto, em São Mateus, interior do Maranhão.

O jogo

Antes mesmo da bola rolar houve um acontecimento inusitado. Os jogadores do Tocantinópolis, que estavam hospedados em Belém, enfrentaram um intenso engarrafamento na altura do município de Benevides, na região metropolitana, e não conseguiram chegar a Castanhal no horário do jogo. Por conta disso, a partida precisou ser atrasada em cerca de 30 minutos.

Assim que chegaram ao estádio Modelão, os jogadores tiveram apenas cinco minutos para vestir o uniforme e entrar em campo. A pressa no início da partida parece ter atrapalhado os jogadores do clube de Tocantins. O Japiim da Estrada começou superior no duelo e abriu o placar com Elias, nos acréscimos da primeira etapa.

No segundo tempo, o Tocantinópolis partiu pra cima em busca do empate. A recompensa veio na reta final de jogo, aos 42 minutos, quando Betão igualou o placar. Apesar disso, o Castanhal não se abateu e foi em busca da vitória. Dois minutos depois, aos 44, Gui Campana marcou e deu os três pontos ao Japiim.