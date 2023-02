Com gol no último minuto, Castanhal bate São Francisco e vence a primeira no Parazão 2023

Foi com emoção que o Castanhal venceu o São Francisco na tarde desta quarta-feira (15), em casa, e garantiu a primeira vitória no Parazão 2023. Depois de uma partida bastante disputada no Centro de Treinamento do Japiim, o atacante Jhonatan tirou o zero do placar aos 45 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Castanhal subiu para a quarta posição na classificação geral do Parazão. No entanto, o Japiim pode perder o posto ainda nesta quarta (15), caso o Águia de Marabá vença o Remo, em casa, em partida que começa às 20h.

Já o São Francisco se segurou na zona de classificação à próxima fase do campeonato. O clube de Santarém está na 7ª posição, com três pontos conquistados em três jogos.

O Leão do Oeste do Pará voltará à campo pelo Parazão somente depois do feriadão de Carnaval. No sábado (25), o São Francisco enfrentará o Tapajós, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, pelo clássico santareno da elite do estadual.

Por outro lado, o Castanhal terá compromisso mais cedo, no domingo (19). Às 15h, a equipe aurinegra recebe o Real Ariquemes-RO, pela primeira fase da Copa Verde de 2023. Já pelo Parazão, o Japiim volta a campo somente na outra semana, também no dia 25, mas contra o Paysandu, na Curuzu.