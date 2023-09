Com foco nas categorias de base, FPF traça medidas para evolução na formação de atletas

O fortalecimento do futebol paraense a médio prazo depende, em grande medida, da profissionalização das categorias de base, com a implementação de um calendário mais dinâmico e competitivo para os jovens atletas da região. Com isso, o Campeonato Paraense Sub-20 deste ano terá um papel fundamental para a Federação Paraense de Futebol (FPF) neste processo, com a participação recorde de 35 equipes, incluindo agremiações da Região Metropolitana de Belém (RMB) e nordeste do Estado.

Mais de 1500 jovens atletas estarão registrados para representar suas equipes no Parazão sub-20, com um número substancial de partidas garantidas para cada time. Na fase classificatória, as 35 equipes disputarão 12 jogos cada, totalizando 420 partidas nessa etapa inicial, distribuídas em cinco grupos. Os finalistas da competição, que avançarão por todas as fases, terão a oportunidade de realizar 16 jogos. Essa quantidade de partidas supera o formato do Parazão deste ano, no qual os finalistas jogaram 14 vezes, desde a fase classificatória até a final.

Essa abordagem de um calendário mais abrangente será estendida a todas as competições, com o aumento de cinco campeonatos no ano passado para 12 nesta temporada, abrangendo todas as modalidades organizadas pela FPF. Para as categorias de base, o projeto 18-100 é um pilar essencial, assegurando que os jovens talentos tenham a oportunidade de disputar 100 partidas antes de completarem 18 anos. Isso visa garantir uma transição natural e consistente para o nível profissional, com a presença de competições já estabelecidas, como a Copa Pará, SuperCopa Pará e Parazão.

Além disso, a gestão da FPF deve custear um total de 1000 partidas para jovens a partir da próxima temporada, como parte de seu esforço contínuo para aprofundar a profissionalização e o desenvolvimento das categorias de base.