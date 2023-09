FPF define classificados do Pará à Copa São Paulo de Futebol Júnior; saiba quem são

O departamento de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou na última quinta-feira (28) que três equipes do estado vão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, o maior torneio de base do país. O número de classificados se manteve o mesmo da última edição do torneio, no entanto a forma de escolha das equipes sofreu alteração.

Ao contrário do que ocorreu em 2023, as equipes classificadas não foram selecionadas pelo Campeonato Paraense Sub-20. O torneio qualificatório para a Copinha foi a Super Copa Pará, que reúne times de todas as regiões do estado em uma espécie de "final", na metade do ano.

Dessa forma, Remo e Fonte Nova - campeão e vice da Super Copa Pará Sub-20 - garantiram vaga na Copa São Paulo de 2024. Além deles, o Castanhal, campeão da Super Copa Pará de 2017, também se classificou para o torneio.

De acordo com a FPF, caso qualquer equipe do trio de classificados desista de participar do torneio, a vaga será repassada para a equipe não qualificada melhor colocada na Super Copa Pará Sub-20. Quem ocupa essa posição é o Carajás.

Copa São Paulo

O maior torneio de base do Brasil, com 128 clubes participantes, começa no dia 2 de janeiro, em São Paulo, e reúne equipes sub-20 de todo o país. Na edição de 2023, o clube paraense que foi mais longe na competição foi o Remo, que avançou até a terceira fase, quando foi eliminado para o Fortaleza.