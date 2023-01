Final da Copinha 2023: Palmeiras vence nos acréscimos o América-MG e é bicampeão; vídeo

Deu Verdão! O Palmeiras que até 2021 não tinha nenhum título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistou o bicampeonato na tarde desta quarta-feira (25), ao vencer o América-MG por 2 a 1, no Estádio do Canidé, em São Paulo (SP).

VEJA MAIS

O título alviverde foi decidido nos acréscimos do segundo tempo. O Palmeiras saiu na frente na primeira etapa com Ruan. O Coelho empatou com Renato Marques, também na primeira etapa. Na reta final do jogo, após o árbitro sinalizar cinco minutos de acréscimos, o clube paulista desempatou a partida com Patrick, após confusão na área, ele meteu a cabeça na bola e marcou o gol do título da maior competição de base do mundo.

Assista aos gols

Primeiro gol do Palmeiras

Gol de empate do América

Gol do título do Palmeiras