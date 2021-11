Com equipe ‘desfigurada’, treinador da Esmac revela dificuldades na preparação: ‘Precisamos testar’

Com caras novas, a Esmac se prepara para o estreia do Campeonato Paraense Feminino, que começa neste sábado (6). Após ter a equipe “desfigurada”, em relação ao elenco que conquistou o acesso à elite nacional, o treinador Mercy Nunes corre contra o tempo para dar solidez ao clube que carrega o título de campeão estadual.

“Vamos testar uma nova formação, temos uma coluna na equipe. Helayne e Raquel na zaga, Silvani, Baião e Rayane no meio, atletas poderosas e experientes. A ideia é começar arrasando e ganhar jogando bem com autoridade esse é o objetivo”, afirmou o treinador.

Em relação à vitoriosa equipe que foi semifinalista da Série A2 do Brasileirão, a Esmac perdeu um time inteiro: dez atletas. Oito delas estão por empréstimo para o Remo e outras duas estão no Avaí/Kindermann, tradicional clube brasileiro que disputa a Libertadores da América.

Segundo o treinador da Esmac, este elevado número de jogadoras cedidas ao Remo faz parte de um acordo entre as equipes. O clube azulino cederá o estádio Baenão para os jogos da Esmac no Brasileirão da próxima temporada.

A equipe de Ananindeua vai em busca do decacampeonato paraense. Na primeira rodada enfrenta o Tiradentes, no domingo (7) à partir das 15h, no CEJU. Na sequência da competição, a Esmac folga no segundo jogo e enfrenta o Santa Rosa na terceira rodada.

(Beatriz Reis sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)