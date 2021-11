ESMAC terá novidades para o jogo de estreia do Parazão feminino

A atual heptacampeã do Campeonato Paraense Feminino, a Esmac está em fase final de preparação para o estadual deste ano. Com a perda de nove atletas desde o término da campanha na Série A2 do Brasileiro - entre empréstimos e transferências para outras equipes, como o Avaí/Kindermann - a equipe do técnico Mercy Nunes tem quatro novas contratadas para o Parazão.

São elas a atacante Priscila, 25 anos, cria da Esmac e que possui passagens por Pinheirense, Tuna e Ferroviária-SP; a lateral Rafaela Santos, conhecida como Rafinha, de 22 anos, que atuou pela Tuna e é atleta da Esmac recuperada de lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior); a zagueira Marla, 30 anos, com passagens por Remo, Pinheirense e Esmac; e a goleira Elaine Varjão, 28 anos, com passagem pelo Remo e Pinheirense.

Elas estão integradas ao elenco que disputará o estadual deste ano, além de brigar pela permanência na equipe visando a elite do futebol feminino brasileiro em 2022, quando a Esmac disputará a Série A1 nacional.

A Esmac estreia pelo Parazão neste domingo (7), às 15h, contra o Tiradentes, no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), no campo 1.

(Beatriz Reis sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)