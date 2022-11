Colo-Colo x Betis: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/11)

Colo-Colo x Betis disputam nesta quarta-feira (16/11) um jogo amistoso. A partida inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Concepción, no Chile. Confira o horário e quais as escalações das seleções:

Onde assistir Colo-Colo x Betis ao vivo?

A partida Colo-Colo x Betis não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Colo-Colo x Betis chegam para o jogo?

Nas últimas cinco partidas disputadas, a equipe conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

A seleção do Betis, nos últimos cinco jogos, venceu 2 vezes, em patou 1 e perdeu 2.

Prováveis escalações

Colo-Colo: B. Cortés, M. Falcón, M. Zaldivia, E. Amor, Ó. Opazo, E. Pavez, M. Rojas, V. Pizarro, G. Suazo, M. Bolados, J. Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros.

Betis: Dani Martín; Martín Montoya, Edgar González, Félix Martí, Juan Miranda; Canales, Paul Akouokou; Aitor Ruibal, Nabil Fekir, Loren Morón; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA

Colo-Colo x Betis

Amistoso Internacional

Local: Estádio Municipal de Concepción, no Chile.

Data/Horário: 16 de novembro de 2022, 20h

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)