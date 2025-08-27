Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.08.25 15h00 Brugge venceu a partida de ida contra Rangers por 3 a 1 (X/ @ClubBrugge) Club Brugge x Rangers disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Club Brugge x Rangers ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na terceira pré-eliminatória, Rangers goleou Viktoria Plzen e Club Brugge eliminou RB Salzburg. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Club Brugge por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Club Brugge x Rangers: prováveis escalações Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele e Seys; Onyedika (Reis), Vanaken e Stankovic; Forbs, Vermant e Tzolis. Técnico: Nicky Hayen. Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Djiga e Meghoma; Diomande, Rothwell e Raskin; Antman, Danilo e Gassama. Técnico: Russell Martin. FICHA TÉCNICA Club Brugge x Rangers Champions League Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Champions League Club Brugge Rangers jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Campeonato Espanhol Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga Celta e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53