Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League

Club Brugge x Rangers disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Club Brugge x Rangers ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, Rangers goleou Viktoria Plzen e Club Brugge eliminou RB Salzburg.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Club Brugge por 3 a 1.

Club Brugge x Rangers: prováveis escalações

Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele e Seys; Onyedika (Reis), Vanaken e Stankovic; Forbs, Vermant e Tzolis. Técnico: Nicky Hayen.

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Djiga e Meghoma; Diomande, Rothwell e Raskin; Antman, Danilo e Gassama. Técnico: Russell Martin.

FICHA TÉCNICA

Club Brugge x Rangers

Champions League

Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica

Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 16h