Paysandu e Remo jogam pela 7ª rodada do Parazão 2022

Paysandu e Clube do Remo fazem o primeiro grande clássico do Campeonato Paraense neste domingo. A partir das 17 horas, no estádio da Curuzu, as duas melhores campanhas serão colocadas à prova, num jogo que vale a liderança para ambos, além da classificação, no confronto de número 413.

Até aqui, os dois times da capital fizeram uma campanha positiva, com alternância de convencimento por parte das torcidas. Do lado azulino, o time comandado pelo técnico Paulo Bonamigo conta com duas novidades em relação à rodada anterior. Retornam o lateral-direito Ricardo Luz e o volante Pingo, ambos poupados para o clássico. Além disso, os azulinos também podem contar com lateral-esquerdo Leonam, que já fez sua estreia contra o Bragantino e se torna mais uma opção.

Nos seis jogos até aqui, o Clube do Remo não sofreu derrota, mas a campanha em si ainda luta para empolgar a torcida, com base num aproveitamento de 66,6%. São três vitórias e três empates, o que o coloca um ponto abaixo do Paysandu, que lidera o grupo A com 13 pontos e uma campanha mais proveitosa, com 4 vitórias, 1 empate e um jogo a menos.

Por isso, o técnico Marcio Fernandes pretende valer-se do fator casa e torcida única, para ampliar a vantagem sobre os demais concorrentes de chave. Para este clássico, os bicolores têm apenas uma dúvida, que recai sobre a liberação do meia Ricardinho, que saiu lesionado da partida contra o Itupiranga. Para o lugar do capitão, Fernandes tem por opção o meia Victor Diniz. O restante do time não deve sofrer alterações.

Vale lembrar, que nos últimos clássicos disputados na Curuzu, o Paysandu venceu apenas um, e há mais de 20 anos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, além do que, o último Re x Pa no estádio foi vencido pelos azulinos ,por 4 a 2, no amistoso da páscoa de 2021.

Ficha técnica:

Local: Estádio da Curuzu

Hora: 17h

Arbitragem: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Luiz Diego Nascimento Lopes e Rafael Ferreira Vieira

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Marcão, Genilson, João Paulo; Mikael, Victor Diniz, José Aldo, Marlon; Robinho e Marcelo Toscano.

Técnico: Marcio Fernandes

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Pingo, Erick Flores, Felipe Gedoz; Bruno Alves e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo.