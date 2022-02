Re x Pa: com dois retornos, Remo é escalado para enfrentar Paysandu; confira

Depois do Paysandu, foi a vez do Clube do Remo anunciar a escalação titular para o clássico deste domingo. O técnico Paulo Bonamigo promoveu o retorno do lateral-dirteito Ricardo Luz e do volante Pingo, que estavam poupados para o jogo. Outra novidade é a entrada do volante Leonam.

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo, Felipe Gedoz; Bruno Alves, Erick Flores e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Reservas: Yago Darubi, Rony, Daniel Felipe, Ronald, Paulinho Curuá, Marco Antônio Veraldo, Paulo Henrique, Pedro Sena, Whelton, Tiago Mafra e Kevem.