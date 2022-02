Re x Pa: sem desfalques, Paysandu é escalado para duelo contra o Remo; veja

O técnico Marcio Fernandes soltou a escalação do Paysandu, para o clássico contra o Clube do Remo, logo mais, no estádio da Curuzu. O time vem sem novidades e espera, com o apoio da torcida, superar o time azulino, para se isolar na liderança e garantir a classificação para o quadrangular desicivo do Parazão 2022.

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Marcão, Genílson, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo, Marlon; Robinho e Marcelo Toscano.Técnico: Marcio Fernandes.

Reservas: Thiago Coelho, Polegar, Heverton, Kerve, Patrick Brey, Dênis Pedra, Yure, Victor Diniz, Alex Silva, Dioguinho, Danrlei e Henan.