Clássico: Esmac goleia Paysandu na primeira partida das quartas de final do Parazão Feminino

Na manhã ensolarada desta terça-feira (23), Paysandu e Esmac fizeram o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense Feminino. Esmac venceu por 4 a 1 e leva boa vantagem para a partida de volta, que ocorre nesta sexta-feira (26), no Ceju.

O primeiro tempo foi equilibrado entre as duas equipes. No entanto o primeiro gol saiu de pênalti: Lora Soure bateu com firmeza e abriu o placar. O segundo gol foi em cobrança de falta da Silvania. Ainda no primeiro tempo, Loura Soure marcou o terceiro gol da equipe de Ananindeua.

Já na etapa final o Paysandu ensaiou uma reação e achou o primeiro gol com Elaine. No entanto, a Esmac não sentiu o baque, foi melhor e ampliou o placar, mais uma vez com Lora Soure.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (23), às 15h30, no campo 1 do Ceju. O time de Ananindeua pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança para a semifinal do Parazão Feminino.

(Beatriz Reis, estagiária, sob a supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal).