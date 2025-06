City x Wydad AC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/06) pelo Mundial de Clubes

Manchester City x Wydad Casablanca disputam hoje, quarta-feira (18/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir City x Wydad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Manchester City venceu o Wolverhampton por 1 a 0, empatou sem gols com o Southampton, perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0, goleou o Bournemouth por 3 a 1 e superou o Fulham por 2 a 0.

Já o Wydad Casablanca passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o AS FAR, outra de 2 a 0 sobre o Chabab Riadi Salmi, uma terceira de 2 a 0 contra o Khemis Zemamra e duas derrotas de 1 a 0 para o Sevilla e para o Porto.

City x Wydad Casablanca: prováveis escalações

City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Wydad: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng. Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Wydad AC

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 13h